أول رئيس دولة يوضع في الحجر الصحي بسبب "كورونا"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty جندي صيني - أرشيفية

وقالت وكالة الأنباء المنغولية إن الرئيس خالتما باتولغا وضع في الحجر الصحي، بعد يوم واحد من زيارته للصين ومقابلته للرئيس تشي جينبينغ، حسب ما نقلت عنها وكالة رويترز.

ويعتبر باتولغا أول رئيس دولة يدخل الحجر الصحي، بسبب فيروس كورونا، الذي تفشى من مدينة ووهان الصينية لأنحاء العالم، دون أن تحدد الوكالة المنغولية إذا كان الأمر مجرد إجراء احترازي. © متوفر بواسطة سكاي نيوز عربية

ويأتي قرار منغوليا بينما شهدت 5 دول جديدة حول العالم، الجمعة، حالات إصابة أولى بفيروس كورونا المستجد، الذي لا يزال ينتشر حول العالم، خارجا من مدينة ووهان الصينية.

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وسجلت الصين، الجمعة، 44 وفاة إضافية جراء فيروس كورونا المستجد، فضلا عن 327 إصابة جديدة بالفيروس، وهو أدنى رقم يومي لحالات العدوى الجديدة منذ أكثر من شهر.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إن حصيلة الوفيات جراء الفيروس في بر الصين الرئيسي ترتفع بالتالي إلى 2788، بينما وصلت حالات الإصابة بالفيروس إلى 78824.