أول ياباني يشفى من كورونا.. ثم يصاب به مجددا

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty المرأة اليابانية أصيبت بحالة متكررة

وأكد المسؤولون في مدينة أوساكا أن امرأة تعمل كدليل سياحي أصيبت مرة أخرى بفيروس كورونا الجديد، مما زاد من المخاوف بشأن طريقة الإصابة وانتشار العدوى في البلاد، وفقا لموقع "سكاي نيوز".

وجاءت نتيجة فحوصات المرأة التي تقيم في أوساكا غربي اليابان، وهي في الأربعينيات من عمرها إيجابية، الأربعاء، بعد إصابتها بألم في الحلق وآلام في الصدر.

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وعلى الرغم من وجود عدد من حالات الإصابة المتكررة بفيروس كورونا في الصين، ولا سيما في ووهان حيث نشأ تفشي الفيروس، إلا أن هذه الحالة المكررة هي الأولى في العالم خارج الصين.



وأصيبت المرأة بفيروس كورونا في أواخر شهر يناير، وخرجت من المستشفى في 1 فبراير، قبل أن تصاب بالفيروس مجددا.

وجاءت إصابة المرأة اليابانية لتثير المخاوف باحتمال أن يكون فيروس كورونا هاجعا، أو في طور السكون، داخل جسم الشخص المصاب، مما يعني أن كل من يصاب به، ممكن أن تتكرر إصابته.

وقال فيليب تيرنو جونيور، أستاذ علم الأحياء الدقيقة وعلم الأمراض في جامعة نيويورك: "بمجرد إصابتك بالعدوى أول مرة، قد يظل الفيروس هاجعا وبأقل قدر من الأعراض".

وأضاف: "ومن ثم يمكن للحالة أن تتفاقم إذا وجد الفيروس طريقه إلى الرئتين مجددا".

وقال وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو في البرلمان، إن الحكومة ستقوم أيضا بمراجعة قوائم المرضى المصابين الذين تم تسريحهم بعد الشفاء، لمتابعة تطور حالتهم الصحية.