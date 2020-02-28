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أول ياباني يشفى من كورونا.. ثم يصاب به مجددا

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المرأة اليابانية أصيبت بحالة متكررة دبي - بواسطة محمد فارس © Getty المرأة اليابانية أصيبت بحالة متكررة أعلنت اليابان عن أول حالة إصابة لشخص بفيروس كورونا، مجددا، بعد شفائه أول مرة، في دلالة خطيرة على حدود الوباء الذي بات يؤرق العالم.

وأكد المسؤولون في مدينة أوساكا أن امرأة تعمل كدليل سياحي أصيبت مرة أخرى بفيروس كورونا الجديد، مما زاد من المخاوف بشأن طريقة الإصابة وانتشار العدوى في البلاد، وفقا لموقع "سكاي نيوز".

وجاءت نتيجة فحوصات المرأة التي تقيم في أوساكا غربي اليابان، وهي في الأربعينيات من عمرها إيجابية، الأربعاء، بعد إصابتها بألم في الحلق وآلام في الصدر.

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مقدم من Sky News

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كورونا.. حقائق وأرقام

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وعلى الرغم من وجود عدد من حالات الإصابة المتكررة بفيروس كورونا في الصين، ولا سيما في ووهان حيث نشأ تفشي الفيروس، إلا أن هذه الحالة المكررة هي الأولى في العالم خارج الصين.

وأصيبت المرأة بفيروس كورونا في أواخر شهر يناير، وخرجت من المستشفى في 1 فبراير، قبل أن تصاب بالفيروس مجددا.

وجاءت إصابة المرأة اليابانية لتثير المخاوف باحتمال أن يكون فيروس كورونا هاجعا، أو في طور السكون، داخل جسم الشخص المصاب، مما يعني أن كل من يصاب به، ممكن أن تتكرر إصابته.

وقال فيليب تيرنو جونيور، أستاذ علم الأحياء الدقيقة وعلم الأمراض في جامعة نيويورك: "بمجرد إصابتك بالعدوى أول مرة، قد يظل الفيروس هاجعا وبأقل قدر من الأعراض".

وأضاف: "ومن ثم يمكن للحالة أن تتفاقم إذا وجد الفيروس طريقه إلى الرئتين مجددا".

وقال وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو في البرلمان، إن الحكومة ستقوم أيضا بمراجعة قوائم المرضى المصابين الذين تم تسريحهم بعد الشفاء، لمتابعة تطور حالتهم الصحية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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