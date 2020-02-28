بي بي سي بالفارسية: 210 حالة وفاة بكورونا في إيران

الجمعة 28 فبراير 2020

صورة أرشيفية

قالت "بي بي سي" الناطقة بالفارسية إن عددا ضحايا فيروس كورونا في إيران أكثر من المعلن من قبل السلطات.

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وذكرت، اليوم الجمعة، 28/شباط/2020، أن هناك على الأقل 210 وفاة في مختلف المدن الإيرانية.

واعترفت السلطات الإيرانية بوفاة 34 شخصا وإصابة نحو 388 جراء كورونا المستجد.

وتتهم إيران بالتكتم على الفيروس من خلال نشر أرقام غير حقيقة لعدد الوفيات والإصابات.