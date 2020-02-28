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بي بي سي بالفارسية: 210 حالة وفاة بكورونا في إيران

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الجمعة 28 فبراير 2020

صورة أرشيفية

قالت "بي بي سي" الناطقة بالفارسية إن عددا ضحايا فيروس كورونا في إيران أكثر من المعلن من قبل السلطات.

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وذكرت، اليوم الجمعة، 28/شباط/2020، أن هناك على الأقل 210 وفاة في مختلف المدن الإيرانية.

واعترفت السلطات الإيرانية بوفاة 34 شخصا وإصابة نحو 388 جراء كورونا المستجد.

وتتهم إيران بالتكتم على الفيروس من خلال نشر أرقام غير حقيقة لعدد الوفيات والإصابات.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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