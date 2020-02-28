غريفيث: التصعيد الأخير في الجوف مثير للإحباط والفزع

الجمعة 28 فبراير 2020

مارتن غريفيث

أدان المبعوث الأممي إلى اليمن، البريطاني مارتن غريفيث، التصعيد العسكري الأخير في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.



وطالب غريفيث في بيان اليوم الجمعة، 28/شباط/2020، كل الجهات المعنية بوقف كل الأنشطة العسكرية في الجوف ومأرب ونهم، وللعمل مع مكتب المبعوث لتحقيق هذا الهدف.

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وأضاف: "الموجة الأخيرة من التصعيد مثيرة للإحباط والفزع الشديدين، وأشعر بالانزعاج بشكل خاص من الموقف العسكري المتهور الذي يتعارض مع رغبة الأطراف المعلنة في التوصل لحل سياسي. إن المستفيدين من هذا التصعيد في الجوف يقوضون بشكل جدي فرص السلام الذي يستحق اليمنيون الحصول عليه بشكل عاجل".

وأكد غريفيث على أن الأطراف تتحمل مسؤولية العواقب الإنسانية الوخيمة التي يتسبب فيها هذا التصعيد.

وقال غريفيث إن الأطراف المتصارعة ليس لديها وقتًا لتضيعه، مجددا التأكيد على أنه لا بديل عن تسوية سياسية يتم الوصول إليها عن طريق التفاوض.

وختم البيان بالقول: "إن الثمن الذي يدفعه اليمنيون في هذه الحرب باهظ للغاية. يستحق اليمنيون ما هو أفضل من الحياة في ظل حرب لا تنتهي، وعلى قادتهم أن ينصاعوا لرغبة اليمنيين في السلام فورًا.