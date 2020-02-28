شكرا لقرائتكم خبر عن «غوتيريش» يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في سوريا والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك في بيان مقتضب أصدره المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، رداً على أسئلة وردت في المؤتمر الصحفي اليومي حول التطورات الأخيرة في شمال غرب سوريا.
وجدد غوتيريش دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار، معربا عن قلقه إزاء الخطر الذي يهدد المدنيين جراء الأعمال العسكرية المتصاعدة، محذراً من ازدياد خطر التصعيد على رأس كل ساعة، في حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة.
وجدد الأمين العام للأمم المتحدة، التأكيد على أنه ما من حل عسكري للصراع السوري، وأن الحل الوحيد المستدام يأتي من خلال عملية سياسية تيسرها الأمم المتحدة عملا بقرار مجلس الأمن 2254 (2015).
كانت هذه تفاصيل خبر «غوتيريش» يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.