شكرا لقرائتكم خبر عن «غوتيريش» يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في سوريا والان نبدء بالتفاصيل

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن متابعته بقلق بالغ للتصعيد في شمال غرب سوريا.

جاء ذلك في بيان مقتضب أصدره المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، رداً على أسئلة وردت في المؤتمر الصحفي اليومي حول التطورات الأخيرة في شمال غرب سوريا.

وجدد غوتيريش دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار، معربا عن قلقه إزاء الخطر الذي يهدد المدنيين جراء الأعمال العسكرية المتصاعدة، محذراً من ازدياد خطر التصعيد على رأس كل ساعة، في حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة.

وجدد الأمين العام للأمم المتحدة، التأكيد على أنه ما من حل عسكري للصراع السوري، وأن الحل الوحيد المستدام يأتي من خلال عملية سياسية تيسرها الأمم المتحدة عملا بقرار مجلس الأمن 2254 (2015).