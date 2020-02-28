ارتفاع حصيلة المصادمات قرب نفق التحرير وسط بغداد

افاد مصدر امني، الجمعة، بأرتفاع حصيلة المصادمات قرب نفق التحرير وسط بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حصيلة المصادمات بين القوات الامنية والمتظاهرين قرب نفق التحرير من جهة الخلاني وسط بغداد، ارتفعت الى اصابة 13 شخصا".
واضاف انه "تم نقل المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".
وافاد مصدر امني، في وقت سابق من اليوم الجمعة، بإصابة سبعة اشخاص اثر تجدد المصادمات بين متظاهرين والقوات الامنية قرب نفق التحرير وسط بغداد.
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