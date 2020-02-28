صحة الكرخ تسجل ثاني اصابة بكورونا

اعلنت دائرة صحة الكرخ في بغداد، الجمعة، عن تسجل ثاني اصابة بكورونا في العاصمة.
وقال مدير عام الدائرة جاسب الحجامي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم تشخيص حالة إصابة بفايروس الكورونا ثانية لامرأة عراقية وافدة من ايران تبلغ من العمر ٣٥ سنةً".
واضاف انه "تم تشخيصها في مستشفى مدينة الامامين الكاظمين الطبية"، مشيرا الى انها "ترقد حالياً في مستشفى الفرات العام وحالتها الصحية مستقرة".
واعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل حالة اصابة في بغداد صباح يوم امس الخميس وحالة اخرى في كركوك مساء امس يضاف الى ذلك اربع حالات من عائلة واحدة في كركوك، ليكون مجموع العراقيين المصابين بالفايروس ست حالات.
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