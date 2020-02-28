ترامب واردوغان يدعوان روسيا وسوريا "لوقف" هجومهما في إدلب

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيسين الاميركي دونالد ترامب والتركي رجب طيب اردوغان

اعلن البيت الابيض ان الرئيسين الاميركي دونالد ترامب والتركي رجب طيب اردوغان طالبا الجمعة روسيا وسوريا ب"وقف" هجوم عسكري في منطقة ادلب.

وقال البيت الابيض في بيان ان ترامب "عبر في اتصال هاتفي عن تعازيه وادانته" للقصف الذي شنته القوات السورية المدعومة من روسيا الخميس وقتل فيه 33 جنديا تركيا.

وتابع "اتفق الزعيمان على أنه يجب على النظام السوري وروسيا والنظام الإيراني وقف هجومهم قبل قتل وتشريد المزيد من المدنيين الأبرياء".