وزيرة الدفاع التقت رئيس الجامعة اللبنانية الأميركية لتهنئتها على توليها منصبها

إلتقت وزيرة الدفاع الوطني ​زينة عكر​، رئيس ​الجامعة اللبنانية الأميركية​ الدكتور ​جوزف جبرا​، والإعلامي كريستيان أوسي لتهنئتها على تولّيها منصبها في الحكومة. إضغط للمزيد

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