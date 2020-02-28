الجيش: 3 طائرات استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية أمس

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ - مديرية التوجيه، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 27 شباط 2020 الساعة 8:35، الأجواء اللبنانية من فوق ​بلدة رميش​ وصولًا حتّى بلدة ​بنت جبيل​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق ​الجنوب​، ​بيروت​ وضواحيها، ​بعبدا​، ​عاليه​، ​الشوف​، ​حاصبيا​، زحلة، رياق و​البقاع الغربي​، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 20:20 من فوق البلدة المذكورة".

وأوضحت في بيان، أنّ "عند الساعة 14:30، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ​علما الشعب​ ونفّذت طيارنًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 17:15 من فوق بلدة بنت جبيل"، لافتةً إلى أنّ "عند الساعة 16:55، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 20:35 من فوق بلدة ​يارون​".