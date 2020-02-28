مصادر النشرة: الحكومة عرضت تعيين نواب حاكم مصرف لبنان الـ4

لفتت مصادر مطلعة عبر "النشرة" إلى أن وزير الطاقة ريمون غجر، عرض خلال جلسة مجلس الوزراء للمراحل المتعلقة بإنشاء محطات التغويز وحدد أن استعمال الغاز يوفر المال على الدولة، مبينة أن وزير المال غازي وزني تحدث عن توفر الاعتمادات والتي يفترض أنها متوفرة بعدها تم تشكيل لجنة برئاسة زينة عكر للمفاوضة بموضوع التغويز.
وأكدت المصادر أن النقاش انتقل إلى الية التعيينات والخلاصة أن هناك وظائف لا تدخل فيها آلية التعيينات لكن هناك لجنة شكلت برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب لتدرس الآلية القديمة وتعمل على تطويرها، مشيرة الى أنه من مهام اللجنة تحديد ما هي الوظائف التي تخضع لهذه الآلية والوظائف التي لا تخضع.
وأوضحت المصادر كل وزير سيقترح 3 اسماء مع سيرة ذاتية ويتم درسها ريثما تصدر الالية، مؤكدة أنه جرى الحديث عن تعيين نواب حاكم مصرف لبنان الـ4، مشددة على أن كل نقطة وردت في البيان الوزاري ينشأ بها لجنة للبت فيها وحتى الساعة هناك 18 لجنة.
وفي موضوع الكورونا، أكدت المصادر أن وزير التربية طارق المجذوب طرح موضوع الكورونا، لافتة إلى أنه تقرر بعد 48 ساعة أن يأخذ القرار المناسب إما بإقفال المدارس لاسبوع أو أكثر أو أقل أو عدم الإقفال وفي حال تقرر الإقفال فهو للتعقيم.
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