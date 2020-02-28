مصادر النشرة: الحكومة عرضت تعيين نواب حاكم مصرف لبنان الـ4

لفتت مصادر مطلعة عبر "النشرة" إلى أن وزير ​الطاقة​ ​ريمون غجر​، عرض خلال جلسة ​مجلس الوزراء​ للمراحل المتعلقة بإنشاء محطات التغويز وحدد أن استعمال ​الغاز​ يوفر ​المال​ على ​الدولة​، مبينة أن وزير المال ​غازي وزني​ تحدث عن توفر الاعتمادات والتي يفترض أنها متوفرة بعدها تم تشكيل لجنة برئاسة ​زينة عكر​ للمفاوضة بموضوع التغويز.

وأكدت المصادر أن ​النقاش​ انتقل إلى الية ​التعيينات​ والخلاصة أن هناك وظائف لا تدخل فيها آلية التعيينات لكن هناك لجنة شكلت برئاسة رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ لتدرس الآلية القديمة وتعمل على تطويرها، مشيرة الى أنه من مهام اللجنة تحديد ما هي الوظائف التي تخضع لهذه الآلية والوظائف التي لا تخضع.

وأوضحت المصادر كل وزير سيقترح 3 اسماء مع سيرة ذاتية ويتم درسها ريثما تصدر الالية، مؤكدة أنه جرى الحديث عن تعيين نواب حاكم ​مصرف لبنان​ الـ4، مشددة على أن كل نقطة وردت في ​البيان الوزاري​ ينشأ بها لجنة للبت فيها وحتى ​الساعة​ هناك 18 لجنة.

وفي موضوع ​الكورونا​، أكدت المصادر أن وزير التربية ​طارق المجذوب​ طرح موضوع الكورونا، لافتة إلى أنه تقرر بعد 48 ساعة أن يأخذ القرار المناسب إما بإقفال ​المدارس​ لاسبوع أو أكثر أو أقل أو عدم الإقفال وفي حال تقرر الإقفال فهو للتعقيم.