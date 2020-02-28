مستشفى بيروت: تشخيص حالة جديدة من التابعية السورية مصابة بكورونا

أعلنت ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​ تقريرها اليومي أنه "تم اليوم تشخيص حالة جديدة من التابعية السورية مصابة بفيروس ​الكورونا​ المستجد وقد أدخلت إلى وحدة العزل في المستشفى لتلقي العلاج اللازم"، مؤكدة أن "وضع أول حالتين للمصابتين بفيروس الكورونا المستجد مستقرة، وهما في وحدة العزل وتتلقيان العلاج اللازم. أما بالنسبة للمريض الذي شخص بالأمس، وهو من التابعية الإيرانية، وهو متقدم في السن ويعاني من أمراض مزمنة، فإن حالته غير مستقرة وهو يخضع للعلاج".

​​​ولفتت الى أنها إستقبلت "خلال الـ 24 ساعة الماضية 25 حالة في قسم الطوارىء المخصص لاستقبال ال​حالات​ المشتبه بإصابتها ب​فيروس كورونا​ المستجد، خضعوا جميعهم للكشوفات الطبية اللازمة، وقد احتاج 16 منهم إلى دخول الحجر الصحي إستنادا إلى تقييم الطبيب المراقب، فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي. كما أجريت فحوصات مخبرية لـ34 حالة، جاءت نتيجة 33 حالة منها سلبية وحالة واحدة إيجابية".

وأوضحت أن "10 حالات كانت متواجدة في منطقة الحجر الصحي اليوم، خرجت بعد توصيتهم بالإقامة تحت منطقة الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوما حيث تم تزويدهم بكافة الإرشادات وسبل ​الوقاية​ اللازمة وفقا لتوجيهات ​منظمة الصحة العالمية​، وذلك بعد أن أجري لهم فحص فيروس كورونا المستجد مرتين في مختبرات المستشفى، وقد جاءت النتيجة سلبية في المرتين."، مبينة أنه "في منطقة الحجر الصحي، يوجد حتى اللحظة 20 حالة، علما أن نتائج المختبر للفحوصات التي أجريت لهولاء أتت سلبية".