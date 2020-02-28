LBCI: تأكيد إصابة رابعة بفيروس كورونا وهي لشخص غير لبناني

أكدت مصادر طبية لقناة الـ"LBCI" إصابة رابعة ب​فيروس كورونا​ في ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​ في ​لبنان​ وهي لشخص غير لبناني. إضغط للمزيد

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