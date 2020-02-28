أعلن مكتب الاعلام في ​رئاسة الجمهورية​ أن "لا صحة للأخبار التي يتم الترويج لها في بعض وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، عن أن رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ تسلّم من حاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​ الذي استقبله قبل يومين، لائحة بأسماء الاشخاص الذين حولوا أموالهم إلى الخارج خلال الاشهر الماضية"، مشددا على أن "هذه ​الاخبار​ مختلقة ولا أساس لها".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس عون لم يتسلم من حاكم مصرف لبنان لائحة بأسماء الأشخاص الذين حولوا أموالهم إلى الخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.