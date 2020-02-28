المنار: المصاب الرابع بالكورونا لم يدخل الى لبنان عن طريق الطائرة الايرانية الاخيرة

أفادت فناة "​المنار​" ان "​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ اخذ قرارا بإلغاء الجولة التي كانت من المقرر ان يقوم بها في محافظة ​الشمال​، وذلك بعد ان تم تسجيل حالة رابعة لشخص مصاب بفيروس الكورونا من الجنسية السورية، وهو لم يدخل الى ​لبنان​ عن طريق الطائرة الايرانية الاخيرة".

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