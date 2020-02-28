أعلنت السفارة الروسية في إيران، أنّ "القسم القنصلي في السفارة وبناءً على مرسوم الحكومة الروسية، توقّف موقّتًا عن قبول المستندات ومعالجة وإصدار التأشيرات الدراسيّة والسياحيّة والعمل والعبور للمواطنين الإيرانيّين".
وأفادت في بيان، بـ"تعليق إصدار التأشيرات الإلكترونيّة لمواطني إيران وتأشيرات الشحن للرعايا الأجانب وعديمي الجنسيّة الروسيّة، الّذين يتواجدون حاليًّا أو يقيمون في أراضي إيران".
يُذكر أنّ في أعقاب انتشار "فيروس كورونا" في إيران، أغلقت عدد من الدول بما فيها تركيا والعراق والهند وبعض دول الخليج الفارسي وكذلك روسيا حدودها مع إيران. وكانت قد أعلنت روسيا أمس الخميس أنّها ستوقف رحلاتها الجوية إلى ومن إيران، بسبب تفشّي هذا الفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الروسية بطهران علقت خدماتها القنصلية موقتا بسبب فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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