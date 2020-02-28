سلطات السعودية: 110 آلاف تأشيرة أرجأت لوقت لاحق بسبب كورونا

كشف عضو الهيئة الوطنية للحج والعمرة في ​السعودية​، سعد القرشي عن "ابلاغ كافة شركات الطيران والوكلاء بالإجراءات والخطوات ​الجديدة​ وتأجيل الرحلات لوقت لاحق"، موضحاً ان "عدد التأشيرات التي أرجئت إلى وقت لاحق، حتى الآن، بلغ نحو 110 آلاف تأشيرة، إلا أنها ليست الإحصائية النهائية، خاصة أن اللجنة لم تحصر كافة التأشيرات من جميع الدول"، مشيراً الى ان "السعودية تعمل الآن على تهيئة الأوضاع على المنافذ الحدودية البحرية والبرية والمطارات، ووضع كافة الأجهزة والفرق الطبية اللازمة من أجل استئناف الرحلات مرة أخرى".

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