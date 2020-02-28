غوتيريش: الأمور قد تخرج كليا عن السيطرة في إدلب إذا لم يحدث التوافق

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في ​مؤتمر​ صحفي، تحدث خلاله عن اخر التطورات في محافظة إدلب في سوريا، ان "أكثر من مليون سوري نزحوا من مناطقهم في الشهر الماضي، ويجب إعطاء فرصة للدبلوماسية لإنهاء الصراع في إدلب"، موضحاً ان "الأمور قد تخرج كليا عن السيطرة في إدلب إذا لم يحدث التوافق".

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