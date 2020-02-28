أعلن "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، "أنّه رصد قصفًا مدفعيًّا مصدره الفصائل الموالية لتركيا في قرية الكريدية، استهدف قرية العريمة المأهولة بالسكان، وقرية الحمرا الّتي ينتشر فيها مقاتلي مجلس منبج العسكري".
ولفت إلى أنّ "على صعيد متّصل، قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها، قرية كوبرلك التابعة لريف تل أبيض الغربي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية"، موضحًا "أنّه رصد أيضًا قصفًا صاروخيًّا عنيفًا تنفّذه القوات التركية المتمركزة في قاعدة الشيخ ناصر على مناطق متفرقة من بلدة العريمة الواقعة غرب مدينة منبج شمال شرق حلب، الأمر الّذي أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيّين".
كانت هذه تفاصيل خبر المرصد السوري: القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان قرى في ريفي منبج وتل أبيض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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