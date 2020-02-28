المرصد السوري: القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان قرى في ريفي منبج وتل أبيض

أعلن "​المرصد السوري لحقوق الإنسان​"، "أنّه رصد قصفًا مدفعيًّا مصدره الفصائل الموالية ل​تركيا​ في قرية الكريدية، استهدف قرية العريمة المأهولة بالسكان، وقرية الحمرا الّتي ينتشر فيها مقاتلي مجلس منبج العسكري".

ولفت إلى أنّ "على صعيد متّصل، قصفت ​القوات التركية​ والفصائل الموالية لها، قرية كوبرلك التابعة لريف ​تل أبيض​ الغربي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية"، موضحًا "أنّه رصد أيضًا قصفًا صاروخيًّا عنيفًا تنفّذه القوات التركية المتمركزة في قاعدة الشيخ ناصر على مناطق متفرقة من بلدة العريمة الواقعة غرب ​مدينة منبج​ شمال شرق حلب، الأمر الّذي أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيّين".