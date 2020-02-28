أعلن وزير الخارجية الألماني ​هايكو ماس​، بأنه هناك "تهديد كبير قد يؤدي إلى المزيد من التصعيد العسكري في إدلب السورية، ونقدم تعازينا لشركائنا الأتراك، ونخص الجرحى، وكذلك إلى عائلات وأقرباء القتلى"، موضحاً انه "نحن بحاجة إلى هدنة إنسانية في إدلب ، من شأنها أن تفتح الطريق إلى المفاوضات السياسية، و​برلين​ على ​اتصال​ مع جميع القوى".

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كانت هذه تفاصيل خبر خارجية المانيا: نحن بحاجة لهدنة إنسانية بإدلب من شأنها أن تفتح الطريق لمفاوضات سياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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