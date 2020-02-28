الطيران المدني الإيراني: لم نستلم أي برنامج لرحلات جوية من إيران لمطار حلب بسوريا

أكد المتحدث باسم هيئة ​الطيران المدني​ ال​إيران​ية، رضا جعفر زاده، "عدم استلام أي برنامج جديد لرحلات جوية من إيران إلى مطار حلب حتى الان، ولو كان هناك برنامج جديد لرحلات جوية إلى ​مطار حلب الدولي​ في ​سوريا​ لعلمنا بها في هئية الطيران المدني الإيرانية".

وفي سياق متصل، أعلنت ​وزارة الخارجية الروسية​، إنه من "المخطط استعادة الحركة الجوية بين حلب و​القاهرة​ في ​المستقبل​ القريب".

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