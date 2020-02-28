أكد المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية، رضا جعفر زاده، "عدم استلام أي برنامج جديد لرحلات جوية من إيران إلى مطار حلب حتى الان، ولو كان هناك برنامج جديد لرحلات جوية إلى مطار حلب الدولي في سوريا لعلمنا بها في هئية الطيران المدني الإيرانية".
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، إنه من "المخطط استعادة الحركة الجوية بين حلب والقاهرة في المستقبل القريب".
كانت هذه تفاصيل خبر الطيران المدني الإيراني: لم نستلم أي برنامج لرحلات جوية من إيران لمطار حلب بسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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