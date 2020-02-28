وصول أول دفعة من المهاجرين اللاشرعيين إلى اليونان

أفادت وكالة الأناضول التركية، عن "وصول أول زورق يقل مهاجرين غير نظاميين إلى جزيرة ميديلي اليونانية، عقب الأنباء التي أفادت بأن تركيا لن تعيق عبور المهاجرين نحو أوروبا"، وشارت إلى أن "زورقا مطاطيا رسا وعلى متنه 15 مهاجرا في ساحل سكالا سيكامينا بجزيرة ميديلي".
وأوضحت الوكالة أن "المهاجرين على الزورق الأول يحملون الجنسية الأفغانية وبينهم 5 أطفال"، حيث يأوي مخيم "موريا" في الجزيرة نحو 19 ألف لاجئ، بينما قدرته الاستيعابية 3 آلاف لاجئ فقط .
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