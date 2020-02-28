نائبة عمدة موسكو للتنمية الاجتماعية: ترحيل 88 أجنبياً يخالفون نظام الحجر الصحي

أعلنت نائبة عمدة ​موسكو​ للتنمية الاجتماعية، أناستاسيا راكوفا، أن "موسكو سترحل 88 مواطناً أجنبياً انتهكوا نظام الحجر الصحي بسبب ​فيروس كورونا​". هذا وكانت رئيسة الهيئة الفيدرالية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك "روس بوتريب نادزور"، آنا بوبوفا، قد اوضحت أن "احتمال نقل فيروس كورونا إلى ​روسيا​ يزداد".

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