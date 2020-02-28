وصول أول شحنة من المساعدات الصينية لمكافحة فيروس "كورونا" إلى إيران

أعلن السفير الصيني في طهران، تشانغ هوا، أنّ "أوّل شحنة من المساعدات الصينيّة لمواجهة "فيروس كورونا" وصلت إلى إيران، وسيتمّ كذلك إرسال المزيد من المساعدات. إيران يجب ان تكون قوية".
وكان قد لفت السفير الأربعاء الماضي، إلى أنّ "بلاده زوّدت إيران بـ5 آلاف عدّة طبيّة لتشخيص الفيروس"، مشيرًا إلى "أنّني وبالنيابة عن السفارة الصينية قدّمت 250 ألف كمامة طبيّة لإيران، وسيتمّ إرسال مساعدات أكثر مستقبلًا".
من جهته، أكّد السفير الإيراني في بكين محمد كشاورز زاده، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "الصين أكثر خبرة من الجميع في مجال مواجهة "كورونا"، وهي أكثر عزمًا على مساعدتنا".
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