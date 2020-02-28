رئاسة تركيا: اردوغان وترامب اتفقا على ضرورة مواجهة المأساة الإنسانية بادلب

أعلنت ​الرئاسة التركية​، في بيان، ان "الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​، والرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​، اتفقا خلال ​اتصال​ هاتفي على "ضرورة اتخاذ خطوات إضافية لمواجهة المأساة الإنسانية الكبيرة في محافظة ادلب السورية"، مشيرة الى ان "​أردوغان​ أكد لترمب التصميم على تطهير مناطق إدلب المحددة في اتفاق سوتشي من قوات ​النظام السوري​". إضغط للمزيد

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