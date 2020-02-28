لافروف يبحث مع بوريل الوضع في سوريا وليبيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن "الوزير سيرغي لافروف، بحث في مكالمة هاتفية اليوم مع مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، سبل التسوية في سوريا وليبيا، وفقا لتوصيات مجلس الأمن الدولي كما تمت مناقشة بعض جوانب العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي".
هذا وكانت قد أعلنت السلطات التركية في وقت سابق عن "مقتل وجرح عشرات الجنود الأتراك بهجوم شنه الطيران السوري في محافظة إدلب أمس الخميس".
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