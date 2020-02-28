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لافروف يبحث مع بوريل الوضع في سوريا وليبيا

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أعلنت ​وزارة الخارجية الروسية​، أن "الوزير ​سيرغي لافروف​، بحث في مكالمة هاتفية اليوم مع مفوض ​السياسة​ الخارجية ب​الاتحاد الأوروبي​ ​جوزيب بوريل​، سبل التسوية في ​سوريا​ و​ليبيا​، وفقا لتوصيات ​مجلس الأمن الدولي​ كما تمت مناقشة بعض جوانب العلاقات بين ​روسيا​ والاتحاد الأوروبي".

هذا وكانت قد أعلنت ​السلطات التركية​ في وقت سابق عن "مقتل وجرح عشرات الجنود الأتراك بهجوم شنه الطيران السوري في ​محافظة إدلب​ أمس الخميس".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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