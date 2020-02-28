لافروف يبحث مع بوريل الوضع في سوريا وليبيا

أعلنت ​وزارة الخارجية الروسية​، أن "الوزير ​سيرغي لافروف​، بحث في مكالمة هاتفية اليوم مع مفوض ​السياسة​ الخارجية ب​الاتحاد الأوروبي​ ​جوزيب بوريل​، سبل التسوية في ​سوريا​ و​ليبيا​، وفقا لتوصيات ​مجلس الأمن الدولي​ كما تمت مناقشة بعض جوانب العلاقات بين ​روسيا​ والاتحاد الأوروبي".

هذا وكانت قد أعلنت ​السلطات التركية​ في وقت سابق عن "مقتل وجرح عشرات الجنود الأتراك بهجوم شنه الطيران السوري في ​محافظة إدلب​ أمس الخميس".

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