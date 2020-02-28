سلطات الكويت ترسل طائرة إلى تايلاند لإجلاء مواطنيها

أعلنت ​وزارة الإعلام​ الكويتية، أن شركة ​الخطوط الجوية الكويتية​ ستشغل رحلة إلى ​بانكوك​ عاصمة ​تايلاند​ لإجلاء المواطنين الكويتيين من هناك، مبينة أن "الرحلة ستغادر بانكوك غدا السبت 29 من شباط ​الساعة​ 11:30 صباحا، وحثت مواطنيها في تايلاند على الاتصال ب​السفارة​". إضغط للمزيد

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