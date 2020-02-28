رئيس بيلاروس يعارض إغلاق الحدود بسبب كورونا

اعتبر رئيس ​بيلاروس​ ​ألكسندر لوكاشينكو​، أن "التدابير المتخذة في بلاده لمنع انتشار ​فيروس كورونا​ فعالة"، معرباً عن "معارضته لإغلاق الحدود للوقاية من المرض"، مشيراً الى ان "اليوم جرى إغلاق الحدود، لكن الفيروس انتشر في كل ​العالم​، والتواصل بات شاملاً وهو ما يجعل هذه التدابير بدون فائدة، بل يجب العمل بهدوء هنا وفي جميع الاتجاهات".

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