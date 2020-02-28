الجزيرة: الجيش السوري يستهدف موقعا عسكريا تركيا في معارة النعمان

أفادت قناة "الجزيرة" أن ​الجيش السوري​ إستهدف موقعا عسكريا تابعاً للجيش التركي في معارة النعمان ب​ريف إدلب​ السورية . تجدر الإشارة إلى انه قُتل 33 جنديًا تركيًا على الأقل، أمس الخميس، في غارات جوية في ​محافظة إدلب​ بشمال غرب ​سوريا​ نسبتها السلطات التركية الى دمشق، فيما ردّت ​تركيا​ العضو في ​حلف شمال الاطلسي​ مساء اليوم نفسه مستهدفةً مواقع للنظام السوري في إدلب.

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