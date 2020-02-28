الصحة المصرية: احتجاز شاب قادم من كوريا الجنوبية بعد ارتفاع درجة حرارته

اعلنت ​وزارة الصحة المصرية​، في بيان، عن "قيام مسؤولين بمديرية الصحة في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية شمال غربي مصر، بـ"احتجاز شاب قادم من ​كوريا الجنوبية​، وذلك بعد ارتفاع درجة حرارته".

يشار إلى أن وزارة الصحة كانت قد أعلنت في وقت سابق، وبالتنسيق مع ​منظمة الصحة العالمية​، أن البلاد باتت "خالية" تماما من فيروس "كورونا" الجديد.