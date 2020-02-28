الصحة المصرية: احتجاز شاب قادم من كوريا الجنوبية بعد ارتفاع درجة حرارته

اعلنت وزارة الصحة المصرية، في بيان، عن "قيام مسؤولين بمديرية الصحة في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية شمال غربي مصر، بـ"احتجاز شاب قادم من كوريا الجنوبية، وذلك بعد ارتفاع درجة حرارته".
يشار إلى أن وزارة الصحة كانت قد أعلنت في وقت سابق، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، أن البلاد باتت "خالية" تماما من فيروس "كورونا" الجديد.
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