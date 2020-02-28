وزراء الصحة بالاتحاد الأوروبي سيعقدون محادثات حول كورونا في 6 اذار المقبل

أعلن مسؤول في ​الاتحاد الأوروبي​، ان "وزراء ​الصحة​ في الاتحاد سيعقدون اجتماعاً غير عادي، الأسبوع المقبل، لمناقشة تفشي فيروس "كورونا" المستجد حول ​العالم​، وهذا الاجتماع الاستثنائي سيعقد الجمعة 6 آذار المقبل".

هذا وكان وزراء الصحة بالاتحاد قد عقدوا اجتماعا غير عادي، في وقت سابق من شهر شباط الحالي، حول فيروس "كورونا" المستجد، والذي قرروا فيه تنسيق جهودهم لمواجهة الوباء التاجي.