رئيس الأركان التركي يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الأميركي لبحث القضايا الراهنة

أعلنت ​القوات المسلحة التركية​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "رئيس الأركان التركي يشار غولر اجرى اتصالا هاتفياً مع نظيره الأميركي ​مارك ميلي​، حيث بحث الجانبين "القضايا الراهنة".

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