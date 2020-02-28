صحة الكرخ: تسجيل ثاني إصابة بفيروس كورونا في بغداد لعراقية وافدة من إيران

أعلن المدير العام لدائرة صحة الكرخ في العاصمة العراقية ​بغداد​، جاسب الحجامي، "تشخيص حالة إصابة ثانية بفيروس "كورونا" لامرأة عراقيّة وافدة من ​إيران​ تبلغ من العمر 35 سنة".

ولفت في بيان، إلى أنّه "تمّ تشخيصها في مستشفى مدينة الإمامين الكاظمين الطبية"، موضحًا أنّها "ترقد حاليًّا في مستشفى الفرات العام وحالتها الصحيّة مستقرّة".

وكانت قد أعلنت ​وزارة الصحة العراقية​ "تسجيل حالة إصابة في بغداد صباح يوم أمس الخميس وحالة أُخرى في ​كركوك​ مساء أمس، يُضاف إلى ذلك أربع حالات من عائلة واحدة في كركوك، ليكون مجموع العراقيين المصابين بالفيروس ست حالات".