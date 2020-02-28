الفخراني ويسرا وحسين فهمي وإيناس الدغيدي يشاركون في عزاء مبارك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك عدد من الفنانين في عزاء محمد حسني مبارك الرئيس الأسبق، المقام بمسجد المشير طنطاوي. وحضر العزاء الفنانون يحي الفخراني وحسين فهمي ويسرا ودلال عبد العزيز وإيناس الدغيدي وميرفت أمين ومحمد لطفي ولبلبة وأشرف زكي ومصطفي هريدي ومحمد الشقنقيري. وكان محمد الساعاتي، المتحدث باسم نقابة قراء القرآن الكريم العامة قد أعلن من قبل لـ"الخليج 365" أسماء 5 قراء يقومون بتلاوة القرآن الكريم فى عزاء الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، والذى يقام مساء الجمعة بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، وهم: القارئ الطبيب أحمد نعينع، وحجاج الهنداوى، وأحمد تميم المراغى، وهانى الحسينى، وعبد الناصر حرك.











































































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