وزيرا التموين والكهرباء ووزراء سابقون يشاركون في عزاء مبارك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك علي مصيلحي وزير التموين ومحمد شاكر وزير الكهرباء، ومحمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، بعزاء محمد حسني مبارك الرئيس الأسبق، المقام بمسجد المشير طنطاوي. وشارك هشام عرفات وزير النقل الأسبق والسيد البدوى رئيس حزب الوفد السابق وخالد عبد العزيز وزير الشباب السابق، وشارك النائب المهندس محمد السويدي رئيس إتحاد الصناعات، وأسامة الشاهد نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية. وكان محمد الساعاتي، المتحدث باسم نقابة قراء القرآن الكريم العامة قد أعلن من قبل لـ"الخليج 365" أسماء 5 قراء يقومون بتلاوة القرآن الكريم فى عزاء الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، والذى يقام مساء الجمعة بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، وهم: القارئ الطبيب أحمد نعينع، وحجاج الهنداوى، وأحمد تميم المراغى، وهانى الحسينى، وعبد الناصر حرك.



























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