شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة برلمانية بالتطوير الجديد لقنوات ماسبيرو بعد ركود دام سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النائب أحمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، بالجهود التي تجرى لتطوير ماسبيرو وظهور القناة الأولى فى ثوبها الجديد، مؤكدا أنها خطوة مبشرة لعودة التليفزيون المصرى لما كان عليه سابقا.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن التطوير الجديد سيساهم في عودة المشاهد مرة أخرى إلى مشاهدة هذه القنوات، موضحا أن ماسبيرو كان يعانى من الترهل والركود لأعوام متراكمة أدت لخسائر كبيرة .

وأوضح أن خطة تطوير القناة الأولى انتعاشة جديدة لصالح الإعلام المصرى وإعادة إحيائه من جديد، حرصا على العودة الرائدة للتليفزيون المصرى ، متوقعا حدوث تأثيرات إيجابية خلال الفترة القادمة في صالح ماسبيرو .

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وكان تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كشف عن برومو برنامج "التاسعة" أولى إطلالات تطوير التليفزيون المصرى قريبًا، فى إطار تطوير القناة الأولى والقناة الفضائية فى ماسبيرو.

و يأتي التطوير بمشاركة الإعلامى وائل الإبراشى وأحمد عبد الصمد وناردين فرج وأميمة تمام ورغدة مسعد أبو ليلة ودينا عصمت ومصطفى ميزار وسحر ناجى ونهى توفيق، معلنا عن بداية تطوير التليفزيون المصرى ببرامج لهؤلاء المذيعين الكبار.

وهناك بروتوكول تعاون بين المتحدة للخدمات الإعلامية والهيئة الوطنية للإعلام والذى يتم بمقتضاه تطوير القناة الأولى والقناة الفضائية فى ماسبيرو.