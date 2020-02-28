شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم المعارضة التركية: أردوغان "خائن" باع مصنع الدبابات لقطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن زعيم المعارضة التركية كمال كليجدار أوغلو، هجوما على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسب علاقاته مع قطر، وبيع مصانع للأسلحة والدبابات للنظام القطري برئاسة تميم بن حمد .

وقال زعيم المعارضة التركية في فيديو بثته المنصات التركية المعارضة قائلا :"الجميع يأكل العسل والقشدة، لكن هؤلاء الناس، انظروا معظمهم شباب، وأقوياء ومجتهدون لكنهم عاطلون عن العمل، ويقفون في الطابور منذ الصباح من أجل عمل مؤقت وينتظرون، لأتطرق لموضوع أخير، حادثة مصنع الدبابات تانك بالت، وأردوغان مجددًا يقول من أجل تانك بالت، لافتا أن من باع مصنع أسلحة تابعًا لجيش الجمهورية التركية، لجيش أجنبي (قطر)، هم خائنون للوطن.

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كانت قد بثت منصات تركية معارضة، فيديو لزعيم المعارضة التركية كمال كليجدار أوغلو، يؤكد فيها أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فاشى ولا يريد لأحد أن يتنفس، قائلاً خلال الفيديو: "ماذا كان يقول مولانا جلال الدين الرومى؟، تشبه العدالة النجمة القطبية تقف ثابتة فى مكانها ويدور الكون من حولها، وقاموا بمحو هذه العدالة، ونحن نتمرد من أجل هذا، فلا يمكننا أن نقبل الظلم والاضطهاد لشخص ما.