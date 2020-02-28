بالصور.. انتهاء التصويت وبدء فرز الأصوات في انتخابات المهندسين بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد البدري:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالإسكندرية، اليوم الجمعة، انتهاء عملية التصويت على قوائم المرشحين بمجلسي النقابة الفرعية والعامة، وبدء فرز أصوات الناخبين.

وقال المهندس صلاح حامد، رئيس لجنة الانتخابات بالنقابة الفرعية للمهندسين، إن عملية التصويت انتهت في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة، ومن المقرر بدء عملية الفرز بمقر نادي المهندسين بمنطقة سابا باشا، لافتًا إلى أن الانتخابات جرت تحت إشراف قضائي كامل.