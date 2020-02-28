الصحة العالمية: أكثر من 20 لقاحًا لعلاج كورونا قيد التطوير

محمد اسماعيل - القاهرة - جنيف - (أ ش أ):

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن أكثر من 20 لقاحًا متعلقًا بفيروس (كورونا) قيد التطوير في جميع أنحاء العالم، وأن هناك العديد من العلاجات تحت تجارب طبية، و"أننا نتوقع ظهور النتائج الأولى في غضون بضعة أسابيع".

وأضاف جيبريسوس، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الجمعة، بمقر منظمة الصحة العالمية في العاصمة السويسرية جنيف، أن علماء الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية يراقبون التطورات في حالات الإصابة بالفيروس في جميع أنحاء العالم، مضيفا "لقد رفعنا في الوقت الحالي تقييمنا لخطر الانتشار وخطر تأثير (كورونا) إلى درجة مرتفعة على مستوى العالم".

وأوضح أنه لا يزال يمكن تتبع معظم الحالات المرضية الناجمة عن الفيروس لتؤدي إلى جهات اتصال أو مجموعات معروفة، وأن منظمة الصحة العالمية لا ترى دليلًا حتى الآن على أن الفيروس يتنتشر بحرية، وأنه "ما دام الأمر كذلك، فإنه لا يزال لدينا فرصة لاحتواء هذا الفيروس".

وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن أزمة فيروس (كوفيد 19) تنطوي على إمكانية للتطور إلى ما وصفته بـ "الجائحة"، وهو وباء ينتشر بين البشر في مساحة كبيرة مثل قارة مثلا أو قد تتسع لتضم كافة أرجاء العالم.