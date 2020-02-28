تنسيق إماراتي إيراني لتسيير رحلات جوية لإجلاء الإيرانيين الزائرين

محمد اسماعيل - القاهرة - أبوظبي - (أ ش أ):
أعلنت دولة الامارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، قيامها بالتنسيق مع إيران ، بخصوص تسيير عدد من الرحلات الجوية لإجلاء الإيرانيين الزائرين للدولة وإعادتهم لبلادهم وذلك بعد قرار وقف الرحلات بين البلدين كإجراء احترازي لمدة أسبوع قابل للتجديد في إطار الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.
وأكدت السلطات المعنية في الدولة، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية وام، أنه يتم التعاون مع الجانب الإيراني لتسهيل هذه المهمة حسب الإجراءات والأنظمة المعمول بها مع الحرص على الحفاظ على سلامة الزائرين والمختصين القائمين على إجراءات الإجلاء.
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