كورونا يشلّ 60% من شركات السياحة الروسية

أعلنت رابطة الشركات السياحية الروسية، أن 60% من شركات السياحة أوقفت بالكامل بيع الرحلات السياحية إلى الخارج، بسبب انتشار فيروس كورونا في الكثير من الدول.

وأضافت الرابطة، أنه تم تعليق الرحلات السياحية من روسيا، إلى الصين وإيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية.

وأشارت الرابطة، إلى أن الضجة الإعلامية حول انتشار

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الفيروس خارج حدود الصين، تسببت في عزوف المواطنين عن السفر إلى الكثير من الدول الأجنبية.

من جانبها، أجرت مجموعة Radio Travel إحدى أكبر المجموعات المهنية لوكالات السفر على شبكة "فيسبوك" استطلاعا شمل وكالات السفر.

وطلبت المجموعة من المشاركين تقييم تأثير فيروس كورونا على مبيعاتهم خلال الأسبوع الأخير من فبراير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث شمل الاستطلاع مدراء وإداريين في أكثر من 400 وكالة سفر من جميع أنحاء روسيا.

وتبين من الدراسة أن البيع توقف بالكامل لدى 60% من الشركات السياحية ووكالات السفر وقال 23% من المستطلعين إن بيع الرحلات تقلص بنسبة 70-80%، وبنسبة 50-60% لدى 12%.