تطبيق الحجر الصحي على نزلاء فندقين في أبوظبي

أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي، أنها اتخذت جميع الإجراءات الوقائية اللازمة للتأكد من سلامة وصحة نزلاء فندقين في الإمارة، من المخالطين لحالتين مصابتين من الجنسية الإيطالية.
واتخذت دائرة الصحة إجراءات الحجر الصحي الاحترازي في فندقين بجزيرة ياس على بعض المخالطين، والحجر المنزلي على البعض الآخر، إلى حين الانتهاء من حالة التقصي وفحصالمخالطين، وفقا للإجراءات الطبية المتبعة في هذه الحالات حيث تم أخذ العينات اللازمة للفحوص في ما تستمر الفحوص الدورية 14 يوما.
وتتلقى الحالتان المصابتان، وهما من حملة الجنسية الإيطالية العناية الطبية اللازمة ويخضعان للمتابعة المستمرة.
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