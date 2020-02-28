انعقاد لجنة التشاور السياسي بين السودان وبولندا في وارسو

انعقدت في العاصمة البولندية وارسو، اجتماعات الدورة الثانية للجنة التشاور السياسي بين السودان وبولندا، حيث ترأَّس الجانب السوداني، عمر قمرالدين اسماعيل وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، والجانب البولندي ماتشينج لانج لي نائب وزير الخارجية من الجانب البولندي.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم الجمعة، أن الجانبين بحثا الأوضاع الداخلية في البلدين، حيث

قدم الجانب السوداني شرحا للأوضاع في السودان بداية بانتصار ثورة ديسمبر، وصولا إلى تكوين هياكل الحكم الإنتقالية.كما تطرق الجانب السوداني إلى التحديات التي تواجه الحكومة الإنتقالية، وفي مقدمتها رفع إسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وتحقيق السلام ومعالجة الأوضاع الاقتصادية وأوجه الدعم الذي يمكن أن تقدمه بولندا في هذا الصدد.واستعرض الجانب البولندي الأوضاع الداخلية ببولندا وسبل تنمية العلاقات الثنائية وتطوير التعاون القائم في مجال التعليم والآثار، ليشمل مجالات أخرى كالتدريب وبناء القدرات ومجالات الصحة و الزراعة.من جانب آخر، تبادل الطرفان وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الإهتمام المشترك، كالأوضاع في ليبيا واليمن والسلام في جنوب السودان وموضوعات سد النهضة وتطورات الوضع في منطقة الساحل.