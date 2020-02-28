مصدر دبلوماسي: بريطانيا طلبت عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لوقف التصعيد في إدلب

أفادت وكالة "نوفوستي" نقلا عن مصدر دبلوماسي، بأن بريطانيا طلبت عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة على خلفية التصعيد في محافظة إدلب السورية.

وأشارت الوكالة إلى أن الجلسة قد تعقد في الساعة 16.00 بالتوقيت المحلي (00.00 بتوقيت موسكو).

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ويأتي ذلك بعد أن قتل 33 جنديا تركيا وأصيب

32 آخرين في غارة للطيران السوري على مواقع المسلحين في إدلب مساء أمس الخميس.

ورد الجيش التركي بقصف أكثر من 200 هدف للقوات السورية بعد الهجوم، فيما أصرت أنقرة على أن استهداف الجنود الأتراك جرى رغم التنسيق الميداني مع المسؤولين الروس

حول إحداثيات مواقع القوات التركية.

من جانبها، قالت دمشق إن التوتر بدأ في المنطقة بعد شن المسلحين المدعومين من الجيش التركي، هجوما على مدينة سراقب في إدلب والمحررة مؤخرا في أوائل فبرائر.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن قصف الجيش السوري في إدلب كان موجها ضد المسلحين لكن تبين لاحقا أن صفوفهم ضمت عسكريين أتراك. وشددت على أن الطيران العسكري الروسي لم يستخدم في المنطقة.