مكتبة الحرم المكي تقيم ندوة علمية للتوعية بفيروس كورونا

تقيم مكتبة الحرم المكي الشريف التابعة للرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي "الندوة العلمية للتوعية بفيروس كورونا". برعاية الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس , وذلك صباح يوم الإثنين 7/7/1441هـ في تمام الساعة العاشرة. عبدالعزيز السديس , وذلك صباح يوم الإثنين 7/7/1441هـ في تمام الساعة العاشرة. وتشتمل الندوة على بيان حقائق الفيروس ومخاطره , وطرق الوقاية منه , يقدمها مدير إدارة التثقيف الإكلينيكي بالصحة العامة بمكة المكرمة واستشاري طب الأسرة الدكتورة سمر علي جلال , وسعادة الدكتور حمزة علي سيام طبيب بإدارة التثقيف الإكلينيكي ومخاطره , وطرق الوقاية منه , يقدمها مدير إدارة التثقيف الإكلينيكي بالصحة العامة بمكة المكرمة واستشاري طب الأسرة الدكتورة سمر علي جلال , وسعادة الدكتور حمزة علي سيام طبيب بإدارة التثقيف الإكلينيكي

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