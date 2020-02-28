كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا: العمل جار على عقد لقاء بين بوتين وأردوغان في مارس المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الرئاسة الروسية، مساء اليوم الجمعة، إن "العمل جار لعقد لقاء يجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في مدينة موسكو في يوم 5 أو 6 مارس المقبل".

وأفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: "في الوقت الحالي، وبنتيجة المحادثة الهاتفية اليوم بين الرئيسين، يجري العمل على إمكانية عقد اجتماع على أعلى مستوى في موسكو في 5 أو 6 مارس المقبل".

وكان الكرملين، قد أعلن في وقت سابق، أن "الرئيسين بوتين وأردوغان، أكدا خلال محادثة هاتفية على الحاجة لاتخاذ تدابير إضافية لتهدئة الوضع شمال غربي سوريا".

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وقال الكرملين في بيان: "أكد الجانبان ضرورة اتخاذ تدابير إضافية لتهدئة الوضع شمال غربي سوريا، وتم الاتفاق على تكثيف المشاورات بين الوزارات ذات الصلة والعمل على إمكانية عقد قمة في المستقبل القريب".

وخلال ذلك، يواصل الوفدان التركي والروسي، اجتماعاتهما حول مدينة إدلب السورية، لليوم الثالث على التوالي، في مقر وزارة الخارجية في العاصمة أنقرة.

وأوضحت المصادر أن نائب وزير الخارجية التركية سادات أونال، سيترأس وفد بلاده بالاجتماع، فيما سيترأس الوفد الروسي، نائب وزير الخارجية سيرجي فيرشينين، والمبعوث الخاص للرئيس فلاديمير بوتين إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف.