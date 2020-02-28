كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجمعة.. آخر الأخبار حول إنتشار فيروس "كورونا" في الصين وخارجها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلاشت الآمال في احتواء الفيروس التاجي على الصين، اليوم الجمعة، حيث انتشرت الإصابات بسرعة في جميع أنحاء العالم، وبدأت الدول في تخزين المعدات الطبية وبدأ المستثمرون في الهروب توقعًا لركود عالمي، وفقًا لوكالة الأنباء العالمية "رويترز".

*وفي أوروبا، ارتفع عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالمرض في إيطاليا بأكثر من 200 إلى 650.

*وألمانيا، التي حذرت من الوباء الوشيك، لديها ما يقرب من 60 حالة مؤكدة،و فرنسا حوالي 18 حالة، وإسبانيا 15، وارتفع عدد الإصابات في المملكة المتحدة إلى 19، اليوم، وأكدت هولندا الحالة الثانية.

*وأعلنت إيران، في وقت سابق من اليوم، إغلاق جميع المدارس لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من يوم السبت القادم حيث ارتفع عدد القتلى إلى 34 مع إصابة 388 شخصًا.

*وسجلت كوريا الجنوبية أكبر زيادة يومية حتى الآن حيث ارتفع إجمالي عدد الإصابات بنسبة 571 إلى 2337 اليوم، حيث بلغ عدد القتلى 13، دون تغيير عن اليوم السابق.

*وأبلغ البر الرئيسي للصين (منشأ الفيروس في أواخر العام الماضي) عن 327 حالة جديدة، وهي الأقل منذ 23 يناير.

*وصرحت منظمة الصحة العالمية: بأن تفشي فيروس كورونا "يزداد" بعد أن أكدت نيجيريا أول حالة في أفريقيا جنوب الصحراء، مؤكدة تحذيرها من أن الفيروس يمكن أن يصل إلى معظم "إن لم يكن جميع البلدان".

*وأبلغت ليتوانيا وبيلاروسيا وأذربيجان ونيوزيلندا عن أول حالاتها، وأكدت رومانيا حالتين أخريين عقب أول حالة إصابة يوم الأربعاء الماضي، وأبلغت إسرائيل عن الإصابة الثانية.

*وغادرت ثلاث مجموعات صغيرة من الضيوف فندق تينيريفي في اليوم الرابع من الحجر الصحي، وقد شوهد شخصان على الأقل وهم يغادرون في سيارة إسعاف، لكن بقي حوالي 700 من المصطافين في المجمع.

*وبلغت الحالات المؤكدة في اليابان 200 حالة، بما في ذلك أربع حالات وفاة أصيب الآباء العاملون والسلطات المحلية والشركات بالدهشة من دعوة رئيس الوزراء شينزو آبي لإغلاق المدارس، وأعلنت ولاية هوكايدو حالة الطوارئ.

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*كما تسبب الفيروس في حوالي 80,000 إصابة ونحو 2800 حالة وفاة، وفقًا للأرقام الصينية الرسمية، وقد انتشر إلى 46 دولة أخرى؛ حيث تم الإبلاغ عن حوالي 3700 حالة و57 حالة وفاة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

*وذكر مسؤول باللجنة الوطنية للصحة في الصين: أن المرضى الذين شفوا من المستشفى بعد خروجهم من المستشفى ولكن ثبتت إصابتهم مرة أخرى بعد إصابتهم به مرة أخرى، لم يتم إصابتهم بالعدوى.

*وطلبت الولايات المتحدة من جيشها في المملكة العربية السعودية تجنب الأماكن المزدحمة بما في ذلك مراكز التسوق ودور السينما، وفقا لوثيقة صادرة عن السفارة الأمريكية في "رويترز".

*وستغلق قبرص أربع نقاط تفتيش تربط بين جانبي الجزيرة المنقسمة عرقيا لمدة سبعة أيام كإجراء وقائي ضد انتشار الفيروس.

*كما منعت روسيا الإيرانيين من دخول البلاد مؤقتًا، وقالت: إنها "ستقيد أيضًا دخول الكوريين الجنوبيين اعتبارًا من يوم 1 مارس كإجراء وقائي".

*وإعتزمت فيتنام تعليق السفر بدون تأشيرة للكوريين الجنوبيين ابتداء من اليوم السبت.

*وفرضت سلطات هونغ كونغ الحجر الصحي على كلب مريض بالفيروس التاجي بعد اختباره "إيجابيًا ضعيفًا" بالنسبة للفيروس، لكنها قالت إنه لم تتوفر بعد أدلة على أنه يمكن أن ينتقل إلى الحيوانات الأليفة.

*وانضمت سويسرا إلى البلدان التي تحظر الأحداث الكبرى، مما أدى إلى إلغاء معرض جنيف الدولي للسيارات الأسبوع المقبل وجميع مباريات كرة القدم في عطلة نهاية الأسبوع في الدوري السويسري.

*كما تسبب ذعر فيروس كورونا في عودة أسواق الأسهم العالمية مرة أخرى، مما يضاعف من أسوأ تحطم لها منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، ودفع مسح العملة الأسبوعي من حيث القيمة إلى 5 تريليونات دولار.

