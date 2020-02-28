كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس اليمني يعين رئيسًا جديدًا لهيئة الأركان العامة في الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مساء اليوم الجمعة، أنه عين رئيسًا جديدًا لهيئة الأركان العامة في الجيش.

هذا وقضي قرار رئاسي بتعيين اللواء الركن صغير حمود عزيز رئيسًا لهيئة الأركان العامة، وترقيته إلى رتبة فريق، وذلك خلفًا للفريق الركن بحري عبد الله النخعي، حسبما ذكرت وكالة "سبأ" الرسمية.

وعمل عزيز خلال الفترة الماضية رئيسا للعمليات المشتركة ونائبا لرئيس الأركان، وكان هادي قد عين عزيز قائدًا للعمليات المشتركة للجيش في يوم 11 يوليو عام 2019.

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وتقلد عزيز، في وقت سابق، منصب رئيس الفريق الحكومي في لجنة التنسيق الأممية لتنفيذ اتفاق الحديدة المنبثق عن مشاورات السويد، التي رعتها الأمم المتحدة في شهر ديسمبر عان 2018.

وصغير عزيز هو برلماني يمني وزعيم قبلي والتحق بالسلك العسكري مبكرا من حياته، ويأتي تعيينه في رئاسة الأركان خلفًا للفريق الركن بحري عبد الله سالم النخعي، والذي شغل المنصب منذ شهر نوفمبر عام 2018.

ويخوض الجيش اليمني معارك ضد جماعة "الحوثيين" في مناطق عدة باليمن منذ أواخر 2014.