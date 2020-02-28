كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تتلقى خسائر فادحة على كل الجبهات (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت تركيا خسائر فادحة على كل الجبهات، ففي سوريا شن الجيش غارة جوية على جنود أتراك في مدينة إدلب سقط خلاله 33 جنديا تركيا على الأقل، وحقق مزيدًا من التقدم ضد الجماعات المسلحة الموالية لتركيا في ريف إدلب.

هذا وقامت قوات الجيش السوري ببسط سيطرتها على ريف إدلب الجنوبي بالكامل، ونجحت في صد هجوم للمسلحين المدعومين من تركيا على سراقب، حسبما ذكر المرصد السوري، وفقًا لمنصة "مداد نيوز".

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وفي ليبيا، قصف الجيش غرفة عمليات الضباط الأتراك بقاعدة معيتيقة، قتل على إثره 7 جنود أتراك على الأقل بعد ساعات من إسقاط طائرة مسيرة تركية جنوب العاصمة.

وعلى صعيد دولي، نفذ الاتحاد الأوروبي تهديداته وفرض عقوبات على مسؤولين اثنين في شركة البترول التركية، بسبب مساهمتهما في عمليات تنقيب غير قانونية عن الغاز في المتوسط، ومنع المسؤولان من دخول الاتحاد الأوروبي، وجمدت أصولهما في تحرك جدي للاتحاد الأوروبي لوقف الانتهاكات التركية في المتوسط، تركيا تخسر على كل الجبهات فهل تتراجع عن مخططاتها؟