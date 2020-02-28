مباحثات "أمريكية - روسية" بشأن الوضع في الأراضي السورية

قالت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الجمعة في بيان: "جرت مكالمة هاتفية في يوم 28 فبراير، بين رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، النائب الأول لوزير الدفاع الروسي اللواء فاليري غيراسيموف، ورئيس لجنة رؤساء أركان القوات المسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية اللواء مارك ميلي، وتبادلا الطرفان الآراء حول الوضع في سوريا والمسائل أخرى، التي تشكل اهتماماً مشتركاً".

وتابع البيان: أن "الجيش السوري قام يوم أمس الخميس، بقصف العسكريين الأتراك المتواجدين مع الجماعات المسلحة في محافظة إدلب شمالي سوريا".

وأعلنت السلطات التركية، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع عدد قتلى الجيش التركي إلى 33 جندياً جراء الهجوم، الذي شنه الطيران السوري في محافظة إدلب.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أكدت في وقت سابق، على أن العناصر المسلحة التابعة لتنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي، حاولت شن هجوم واسع النطاق في منطقة خفض التصعيد بإدلب، وخلال تنفيذ هذه العملية تعرض العسكريون الأتراك للقصف من قبل القوات الحكومية السورية.